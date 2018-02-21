Государство намерено платить частным агентствам за трудоустройство казахстанцев

Министерство труда и социальной защиты населения РК намерено оплачивать труд сотрудников центров занятости в зависимости от количества трудоустроенных казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году мы планируем реформировать работу наших государственных центров занятости. Они работают в формате госучреждений, когда у них есть определенный бюджет, который дается им из республики на региональный уровень. Они получают определенную зарплату, но она никак не привязана к результатам их работы. То есть неважно, сколько ты трудоустроил, ты все время получаешь одну и ту же зарплату. Мы сегодня хотим переформатировать эту работу и поставить её таким образом, чтобы сотрудники этих центров занятости получали зарплату в зависимости от их результатов, сколько они трудоустроили людей», - рассказал вице-министр труда и социальной защиты населения РК Нуржан Альтаев на пресс-конференции.

Также вице-министр сообщил, что в Парламент внесен законопроект, в котором предлагается привлекать частные агентства по трудоустройству к аутсорсингу.

«Там тоже все будет привязано к результатам их работы. Если они из базы данных берут человека и его устраивают на работу. В течение шести месяцев мы наблюдаем, если видим, что он работает на предприятии, отчисляет пенсионные отчисления, то тогда в этом случае мы оплачиваем этим частным агентствам за трудоустройство этого человека. Предполагаем, что оплата будет не выше, чем получают наши государственные центры занятости», - сообщил вице-министр.

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