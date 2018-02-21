Аким Алматы закупается на базарах 

Аким отметил сферы, и на каких местах находится Алматы по дороговизне.

Аким Алматы Бауыржан Байбек в ходе отчетной встречи с населением в среду ответил на социально важные вопросы, связанные с повышением цен на коммунальные услуги, жителей города, сообщает BNews.kz.

Жительница Турксибского района отметила, что цены на коммунальные услуги повышались несколько раз. Пенсионерка сказала, что за коммуслуги в общем платит 25 тысяч тенге в месяц.

"Вы получаете жилищную помощь? Какой у вас доход? 100 млрд тенге мы вкладываем. В первые годы независимости денег не было. Даже 100 млрд тенге нам не хватает, мы перекопали весь город. Мы дешевле сделали хлеб, но люди стали жаловаться на качество. Я сам выхожу на базары, закупаюсь. Знаю, что людям важна каждая копейка. Мы должны понять, чем живет человек, потом адресно помочь. Алматы все-таки дорогой город. Люди жалуются, что все к нам приезжают. У меня претензии к монополистам, они просят премии… за что? С монополистами нужно разбираться. Нужно жестко их проверять, упрощать их услуги", - сказал Байбек, отвечая на вопросы жительниц.

Аким отметил сферы, и на каких местах находится Алматы по дороговизне. "По воде 12 место, по теплоснабжению - 14 место, по электричеству – 8 место, по газу – 1 место", - проинформировал он.

Другая жительница пожаловалась, что в микрорайоне Алгабас нет автобусных остановок. "В прошлом году были построены остановки, однако у них плохое качество, в морозах мы не знали, где спрятаться от холода. А в Алгабасе нет даже остановок", - сказала женщина.

Глава города в свою очередь сообщил, что работы по обновлению автобусных остановок ведутся.

"Мы постоянно об этом говорим. Начали обновление. Сейчас облик города меняется. В городе более двух тысяч остановок. Более 200 построены частными предпринимателями. Аким Алгабаса обещал исправить ситуацию и построить 23 новых остановок. Скамейки сделать из дерева. Изменить крышу, чтобы защитить от солнца и дождя", - заверил Байбек.

Кроме того, жительница Медеуского района пожаловалась на качество дорог, которое было испорчено в связи со строительно-монтажными работами в городе. "Откапали, провели трубы, закопали, но качество дорог испортили в Медеуском районе. Трещина, дождь пойдет, везде слякоть", - отметила она.

"Я сам по вечерам езжу, проверяю качество работы дорог. Компании выигрывают тендер потому, что снижают свои цены. В итоге они строят не качественно за дешево. Там, где дороже делают, по качеству вопросов нет. В прошлом году в районе была модернизация инженерных сетей. Почему они так проложили? В этом году будет капитальный ремонт", - подчеркнул аким Алматы.

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Фото: Открытая Азия онлайн