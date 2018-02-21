КГД МФ РК представил на обсуждение Классификатор товаров работ и услуг по Виртуальному складу ИС ЭСФ

Уважаемые пользователи информационной системы «Электронные счета-фактуры»!

Комитет государственных доходов Министерства финансов РК предоставляет вашему вниманию на ознакомление и обсуждение Классификатор товаров работ и услуг для республиканского учета товаров на стороне Виртуального склада ИС ЭСФ.

Классификатор товаров работ и услуг представлен следующим справочником (Скачать), который наполнен значениями двух уровней:

1 уровень - КП ВЭД;

2 уровень - ТН ВЭД.

Как использовать классификатор ГСВС (глобальный справочник виртуального склада) в товарных номенклатурах учетных систем:

1. Если у товара известен ТН ВЭД, то необходимо использовать связку со знаком «тире» по маске: КП ВЭД-ТН ВЭД.

Рассмотрим пример:

На складе имеется импортированный товар - «Капуста брокколи».

В данном случае ТНВЭД известен - 704100000.

В справочнике ГСВС код ТН ВЭД 704100000 «Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные / капуста цветная и брокколи» подчинен к уровню «01.13.13.01 - Капуста цветная и брокколи».

Таким образом, при заполнении ЭСФ в разделе G в графе G17 указывается значение - «01.13.13.01-704100000».

2. Если товар произведен на территории РК, и у него отсутствует ТН ВЭД, то в этом случае при заполнении ЭСФ в разделе G в графе G17 разрешается указывать код из уровня КП ВЭД «01.13.13.01».

По всем вопросам можете обращаться на адрес Службы поддержки модуля Виртуальный склад на электронный адрес Media@osdkz.com и по телефону 8 (7172) 72-73-20.