КГД МФ РК представил на обсуждение Классификатор товаров работ и услуг по Виртуальному складу ИС ЭСФ
Уважаемые пользователи информационной системы «Электронные счета-фактуры»!
Комитет государственных доходов Министерства финансов РК предоставляет вашему вниманию на ознакомление и обсуждение Классификатор товаров работ и услуг для республиканского учета товаров на стороне Виртуального склада ИС ЭСФ.
Классификатор товаров работ и услуг представлен следующим справочником (Скачать), который наполнен значениями двух уровней:
1 уровень - КП ВЭД;
2 уровень - ТН ВЭД.
Как использовать классификатор ГСВС (глобальный справочник виртуального склада) в товарных номенклатурах учетных систем:
1. Если у товара известен ТН ВЭД, то необходимо использовать связку со знаком «тире» по маске: КП ВЭД-ТН ВЭД.
Рассмотрим пример:
На складе имеется импортированный товар - «Капуста брокколи».
В данном случае ТНВЭД известен - 704100000.
В справочнике ГСВС код ТН ВЭД 704100000 «Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные / капуста цветная и брокколи» подчинен к уровню «01.13.13.01 - Капуста цветная и брокколи».
Таким образом, при заполнении ЭСФ в разделе G в графе G17 указывается значение - «01.13.13.01-704100000».
2. Если товар произведен на территории РК, и у него отсутствует ТН ВЭД, то в этом случае при заполнении ЭСФ в разделе G в графе G17 разрешается указывать код из уровня КП ВЭД «01.13.13.01».
По всем вопросам можете обращаться на адрес Службы поддержки модуля Виртуальный склад на электронный адрес Media@osdkz.com и по телефону 8 (7172) 72-73-20.
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