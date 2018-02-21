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Пьяный угонщик столкнулся с несколькими машинами в Алматы

21 февраля 2018, 13:08

Мужчина не подчинился требованиям полиции остановить машину и пытался скрыться.

В Алматы задержан мужчина, который будучи в нетрезвом состоянии угнал машину и попал на ней в ДТП, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

Угон автомобиля Mitsubishi произошел в мкр.Калкаман минувшей ночью. После обращения автовладельца в полицию был объявлен план "Перехват". Вскоре подозреваемый «по горячим следам» был задержан сотрудниками экипажа дорожно-патрульной полиции «Буран-263».

"36-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Законным требованиям сотрудников полиции не подчинился, в результате на угнанном авто он совершил столкновение с несколькими транспортными средствами", - сообщили в пресс-службе ДВД города.

Подозреваемый будет привлечен к уголовной ответственности, решается вопрос об избрании меры пресечения.


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