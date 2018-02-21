Porsche прекратил выпуск дизельных автомобилей

Немецкая компания Porsche прекратила серийный выпуск автомобилей, оснащённых дизельными силовыми агрегатами. До последнего момента такими моделями были Porsche Macan S Diesel и Porsche Panamera 4S Diesel.

Как отмечает ресурс, флагманский внедорожник Porsche Cayenne нового поколения, вопреки ожиданиям, так и не получил дизельную модификацию. Такое решение принято из-за изменения структуры спроса и ужесточения норм выбросов вредных веществ.

Согласно опубликованным данным, в 2017 году немецкая премиальная марка реализовала 97 000 компактных кроссоверов Porsche Macan. На долю дизельных модификаций модели пришлась лишь небольшая часть.

В свою очередь, на долю дизельных версий модели Porsche Panamera в общемировых продажах приходится не более 15%. При этом 50% приходится на гибридные модификации, а ещё 35% на машины с бензиновыми моторами.

В интервью британскому изданию Оливер Блюм, главный исполнительный директор компании Porsche, рассказал, что «дизельные машины не так важны для компании. Они пользуются популярностью только в Европе, и их доля не превышает 15%».

В связи с этим руководство немецкой марки приняло решение отказаться от новых инвестиций в разработку агрегатов на дизельном топливе и удвоить сумму, выделяемую на электрификацию всего модельного ряда.

Кроме этого, как отмечает издание, отказ немецкой компании Porsche от автомобилей с дизельными силовыми агрегатами стал реакцией премиального производителя на нашумевший «Дизельный скандал», в который оказались вовлечены все бренды, входящие в состав концерна Volkswagen.

Via livecars