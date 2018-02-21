В переходах Алматы не будет торговли - аким
По всем районам переходы будут отремонтированы до осени этого года.
Аким Алматы в ходе отчетной встречи с населением высказался о подземных переходах, передает Zakon.kz.
Алматинка, проживающая в мкр. Казахфильм, отметила, что санитарное состояние переходов города оставляет желать лучшего.
"За года работы акимом этот вопрос все время стоит. (...) Подземных переходов вообще не должно быть. Люди не должны уходить под землю, они должны ходить по земле. Но раз эти переходы были построены, то нужно их сохранить", - сказал аким.
Он затронул проблему торговли в переходах.
"Там и самсу продают, и вещи. Нет туалетов, негде помыть руки. Антисанитария. Люди сегодня говорят - куда мы пойдем (прим. - в связи с закрытием ларьков в переходах), закрываются рабочие места. Но есть базары, ТРЦ. Акиматам районов средства выделены на содержание этих переходов, сделан текущий ремонт. Но есть проблема - вандалы. Они срезают провода, которые по идее нужно было "утопить" в стены. Там нужно поставить антивандальный свет, установить камеру, вывести ее на ЦОУ ДВД. Когда человек заходит должна звучать классическая музыка, успокаивающая. Все это можно сделать. Поставить платный туалет, их у нас в городе не хватает", - сказал он.
Однако, уточнил он, есть проблема субподрядчиков и коррупции.
"В этом году мы все работы должны закончить. По всем районам переходы будут отремонтированы до осени этого года. Уважаемые алматинцы, я прошу вас чуть-чуть потерпеть. Мы этот вопрос системно решим. Не так - побелили, подшаманили. А как на Западе - красиво, удобно, современно и безопасно. Без торговли. Торгуйте, пожалуйста, в других местах. Где есть санитарные условия", - подытожил он.
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Фото: Restate.ru
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