Мажилисмен Бейбит Мамраев советует уже сейчас шире использовать новый алфавит

В вопросе перевода казахского алфавита на латинскую графику удалось объединить общество. Такое мнение высказал депутат Мажилиса Парламента РК Бейбит Мамраев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для реализации каждой инициативы есть соответствующий срок. Думаю, что не следует заявлять и внедрять несозревшее. Если говорить о латинской графике для казахского алфавита, то здесь мы глубоко изучили вопрос и подготовились. Мы объединили общество и наши возможности и реализуем эту инициативу. Конечно, это результат большой работы, и мы видим, что новый вариант гораздо лучше прежних. Теперь, главное, чтобы граждане старались освоить его. Вообще здесь нечего бояться. Люди знают, что алфавит широко и глубоко обсуждался, поэтому и совершенствование его шло по правильному пути», - сказал Б. Мамраев.

По его мнению, нужно уже сейчас как можно шире использовать новую графику. При этом нужно обратить внимание на плановую работу по овладению алфавитом.

Депутат напомнил, что перед Второй мировой войной Казахстан перешел с латинской графики на кириллицу.

«Книги, изданные в тот период на латинице, то есть с 1929 по 1940 годы, есть и в моей личной библиотеке. Эти книги читали наши родители. Поэтому, думаю, что для нас здесь не будет никаких трудностей. Как видите, специалисты говорят о том, что владение латинской графикой помогает в освоении других языков», - отметил мажилисмен.

Автор: Руслан Габбасов

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Фото: inform.kz