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Дарига Назарбаева обсудила с руководством Сингапура вопросы цифровизации экономики

21 февраля 2018, 13:39

Визит состоялся по приглашению сингапурской стороны.

19-21 февраля председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента РК Дарига Назарбаева посетила Сингапур, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

Визит состоялся по приглашению сингапурской стороны в целях участия в инициированной правительством Сингапура в 1991 году Программе по обмену имени Ли Куан Ю (Lee Kuan Yew Exchange Fellowship). В рамках этой программы в страну приглашаются политические и государственные деятели зарубежных страны для «сверки часов» с руководством страны по вопросам двустороннего политического и торгово-экономического сотрудничества.

Д. Назарбаева стала 63-м участником программы с момента ее основания, а также первым участником из Центральной Азии. Она встретилась с премьер-министром Ли Сянь Луном, старшим почетным министром Го Чок Тонгом, спикером парламента Тан Чуан-Джином, министром иностранных дел Вивианом Балакришнаном, а также старшим государственным министром торговли и индустрии Ко По Куном и председателем Программы по обмену имени Ли Куан Ю Эдди Тео.

В ходе переговоров стороны обсудили широкий спектр вопросов развития двустороннего сотрудничества, в том числе по линии сопряжения Новой экономической политики «Нурлы жол» и китайской инициативы «Один пояс, один путь», активизации взаимодействия между государствами-участниками Договора о безъядерной зоне в Юго-Восточной Азии и Центрально-азиатской зоны, свободной от ядерного оружия. Особый акцент был сделан на вопросах цифровизации экономик, обеспечения кибербезопасности, развития «умных городов», участия сингапурских финансовых институтов в деятельности МФЦА, а также подготовки молодого поколения лидеров обеих стран.

Были также рассмотрены динамика развития межпарламентского диалога, внешнеполитических и экономических контактов между двумя странами, а также перспективы выхода «Казахстанско-Азиатско-Тихоокеанской торгово-инвестиционной палаты» (KAPTIC, создана в декабре 2016 году) на межрегиональный уровень посредством трансформации ее в «Евразийско-Тихоокеанскую торгово-инвестиционную палату» (EURAPTIC). Сингапурские политики выразили благодарность Казахстану за поддержку в продвижении вопроса по созданию Зоны свободной торговли между Сингапуром и ЕАЭС, подчеркнув, что формирование такой зоны значительно активизирует торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между двумя странами.

Фото: inform.kz


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