Прямая трансляция пленарного заседания Мажилиса Парламента РК
Депутаты Мажилиса рассмотрят ряд законопроектов.
В Мажилисе Парламента РК проходит пленарное заседание, на котором депутаты рассмотрят ряд законопроектов, сообщает Zakon.kz.
Будут рассмотрены проекты законов «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам занятости и миграции населения» (первое чтение), «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования земельных отношений» (второе чтение).
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