Tesla впервые обыграла немцев на их поле

Электромобиль Tesla Model S, уже некоторое время опережающий представительских «немцев» на своем домашнем американском рынке, в 2017 году впервые побил конкурентов на их собственном поле – в Европе. Об этом сообщает издание Automotive News Europe со ссылкой на данные аналитиков JATO Dynamics.

В 2017 году европейские продажи Tesla Model S увеличились на 30% – до 16 132 единиц. Для сравнения, Mercedes S-Class «подрос» только на 3% – до 13 359 единиц, а продажи BMW 7-Series упали на 13% – до 11 735 единиц. Согласно собственной статистике Automotive News, в США Model S в прошлом году разошлась тиражом в 28 800 штук (+9%), также опередив ближайших соперников – Mercedes S-Class (15 888 шт., -16%) и Cadillac XTS (16 275 шт., -27%).

Похожая ситуация наблюдается и с Tesla Model X. За год в Европе продали 12 тысяч электрических кроссоверов – это сопоставимо с показателями Porsche Cayenne и почти на 2 тысячи превосходит результат BMW X6. При этом следует учитывать, что «Тесла» специально ограничивала выпуск Model S и Model X, чтобы немного разгрузить склады и перебросить часть ресурсов на организацию производства Model 3.

Текст: Александр Орехов

Фото: Tesla

Via cartimes