Граждане стран ЕАЭС смогут получать пенсии в государстве, в котором работали

20 февраля в Бишкеке эксперты внесли последние поправки в итоговый Договор о пенсионном обеспечении, сообщает «МИР 24».

Этот документ обсуждают уже два года. Подписание затягивается из-за разного законодательства в странах Союза. В частности, отличается возраст выхода на пенсию, а также принципы расчета суммы выплат.

«Пенсия будет назначаться по принципу пропорциональности. Если гражданин Кыргызстана проработал в родной стране 15 лет, и 10 лет в России, или в Казахстане, или в Беларуси, или в Армении - соответственно, за последние 10 лет ему будет платить пенсию другая страна. А за 15 лет - Кыргызстан», - пояснил председатель социального фонда Кыргызской Республики Тенизбек Абжапаров.

В Казахстане размер пенсии составляет в среднем 206 долларов. Пользуются ей около двух миллионов человек. Сумма выплаты повышается ежегодно.

На заработках в странах ЕАЭС находятся до одного миллиона граждан Кыргызстана. За последнее десятилетие они отправили на родину около 16,5 миллиардов долларов. 95 процентов от этой суммы приходится на долю работающих в России.

Сегодня в Кыргызстане средняя пенсия составляет 80 долларов. Эту сумму получают 640 тысяч человек. Именно столько в стране пенсионеров. В последний раз выплату повышали в 2017-м - на 10%. Очередное повышение планируется этой осенью.

Пенсионеры Армении, их примерно полмиллиона, получают от государства в среднем по 85 долларов. Последнее повышение проводилось в 2015-м сразу на 15%.

Среди стран Содружества больше всего пенсионеров в России - более 40 миллионов. Средняя пенсия составляет примерно 253 доллара, а последнее повышение было в прошлом месяце - почти на 4%.

А в Беларуси средний размер пенсии 160 долларов, последний раз повышали ее в ноябре 2017-го на 5%. Эти выплаты в стране получают более 2,5 миллионов человек.