В Актобе откроют первый в Казахстане центр обслуживания фермеров

В рамках проекта будет внедрена единая электронная база реализуемого скота, организован аукцион и площадка для продажи живого скота и сельхозтехники.

В текущем году в Актюбинской области будет реализован пилотный проект «Центр обслуживания фермеров» с применением цифровых технологий. Об этом на отчетной встрече с населением сообщил глава региона Бердыбек Сапарбаев.

В рамках проекта будет внедрена единая электронная база реализуемого скота, организован аукцион и площадка для продажи живого скота и сельхозтехники. Там же будут расположены представительства финансовых институтов, оказывающих господдержку сельхозтоваропроизводителям.

«Как отметил Глава государства, аграрный сектор должен стать драйвером экономики. Актюбинская область активно воплощает в реальность данную задачу. По итогам прошлого года объем продукции сельского хозяйства увеличился на 5,3%, составив 200,8 млрд тенге. Урожайность достигла рекордного для области уровня – 13,2 центнера с гектара, собрано 512 тыс. тонн зерна. Площадь орошаемых земель увеличена с 18,3 до 21,6 тыс. га, площадь посевных площадей сельхозкультур на 16% до 656 тыс. гектаров», - отметил глава региона.

В животноводстве поголовье крупного рогатого скота увеличено на 5,2%, птиц – на 20%, лошадей – на 7,4%, овец-коз – на 5,7%. Производство мяса выросло на 4,1%, молока на – 4,4%, и яиц на – 6,1%.

Аким области подчеркнул, что этого удалось достигнуть благодаря мощной поддержке со стороны государства и успешной реализации программ по развитию сельского хозяйства.

«По поручению Президента в сельском хозяйстве активно внедряются элементы цифровизации. К примеру, фермы ТОО «АкТеп» и ТОО «Айс» сегодня полностью автоматизированы, специальные датчики позволяют контролировать среднесуточный привес животных, их активность и общие показатели здоровья. Новые технологии применяются при посеве и уборке сельскохозяйственных культур», - отметил Бердыбек Сапарбаев.

В прошедшем году 200 сельхозкооперативов области произвели более 2 100 тонн мяса, 3 000 тонн молока и 1 700 тонн овощей и других видов продукции. Немаловажным является развитие нетрадиционных отраслей сельского хозяйства. В области уже действуют 188 проектов по разведению пчел, кроликов, выращиванию клубники, малины и др.

В рамках межрегиональной кооперации налажено сотрудничество со всеми регионами Казахстана, а также рядом областей России. Отметим, в 2017 году товарооборот по межрегиональной кооперации составил 26,8 млрд. тенге, что позволило снизить и удержать цены на многие продукты питания.