Юлия Галышева: Я буду выступать только за Казахстан

Спортсменка из Восточного Казахстана, бронзовый призер XXIII Зимней Олимпиады по фристайлу Юлия Галышева побеседовала с журналистами перед встречей с земляками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Когда оставался один месяц до Олимпиады в Сочи, мне поступило предложение из Канады. Они даже были готовы вручить мне канадский паспорт. А в 2015 году мне предложили российское гражданство. Как видите, я не согласилась. Я буду выступать только за Казахстан, который меня вырастил и которому я обязана своими достижениями. Потому, что Казахстан - моя Родина», - сказала Ю.Галышева.

По словам спортсменки, отпуск она собирается взять только к маю. Потому, что сезон фристайла в самом разгаре. Еще два месяца Юлия будет участвовать в соревнованиях. Уходить из спорта или делать перерывы она не собирается.

Ю.Галышева отметила также, что судейство в Пхенчхане было справедливым.

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Автор: Есимжан Нактыбай

Фото: inform.kz