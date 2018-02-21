В 2019 году в Атырауской области 99,7% населения будут обеспечены природным газом

В Атырауской области продолжаются работы по газификации отдаленных населенных пунктов. Об этом сегодня, 21 февраля рассказал глава региона Нурлан Ногаев во время отчетной встречи с населением.

В настоящее время идет строительство магистрального и межпоселкового газопровода к 10-ти населенным пунктам (с.Балкудук с.Азгир, с.Коныртерек, с.Асан, с.Уштаган, с.Суюндук, с.Жалгызапан, с.Батырбек, с.Егинкудук, с.Кошалак) Курмангазинского района Азгирской зоны протяженностью 365 км 53 из которых уже построены. Кроме этого планируется начать строительство внутри поселковых газопроводных сетей этих населенных пунктов протяжённостью 67,6 км.

Строительство началось в 2017 году, окончание запланировано на 2019 год. Так же в настоящее время идет разработка проектно-сметной документации газоснабжения еще 13 малых населенных пунктов региона. Строительно-монтажные работы должны начаться в этом году сразу после разработки проектов. После завершения данных работ 99,7% населения Атырауской области будут обеспечены газоснабжением.