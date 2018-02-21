Байбек: школа, детсад, остановка должны располагаться в 20-минутной шаговой доступности

В ходе своей отчетной встречи перед населением аким Алматы Бауыржан Байбек рассказал, что развитие городской среды планируется по принципу 20-минутной шаговой доступности, передает Zakon.kz.

Не более чем в 20 минутах ходьбы от вашего дома должна располагаться школа, детский сад, остановка общественного транспорта, детская площадка, магазин, пешеходная зона или сквер, каток и т.д.

«До 2020 года по новым подходам планируется сформировать пешеходные зоны, дворы, детские площадки и автобусные остановки в каждом районе. Только в текущем году будет проведена реконструкция 7 парков и скверов в Медеуском и Бостандыкском районах. Планируется реконструкция центральных улиц по современным стандартам качества. В целом, как показывает мировой опыт, трансформация пешеходных зон в мегаполисах приводит к увеличению пешеходного трафика в среднем на 30%, а оборот магазинов на них - на 17%», - сказал Бауыржан Байбек.

Аким Алматы также отметил, что принцип полицентричности применяется не только в центре города. К примеру, в Наурызбайском районе построен новый административный центр, а также социальные объекты: 2 школы, 3 поликлиники, Казпочта, банки, государственный центр по выплате пенсий, ЦОН на 1 тыс. посещений в сутки, отремонтированы и благоустроены 43 дворовых территорий. Вдоль русла реки Каргалы сформирован новый центр досуга для жителей района.

По словам акима Алматы, это позволило кардинально повысить инвестиционную привлекательность района, приблизить качество услуг к городским стандартам, а также улучшить социальное самочувствие почти 160 тысяч жителей района.

Аким мегаполиса отметил, что важнейшим фактором привлекательности города для инвестиций и туристов является обеспечение общественной безопасности. При этом основной упор делается на профилактике и предупреждении правонарушений, что планируется достигнуть за счет цифровых технологий, полного охвата города камерами.

«Мировой опыт показывает, что уровень безопасности на 25% выше в хорошо освещенном городе. В текущем году планируется начать строительство 137 км уличного освещения в 5-ти районах города, где сегодня оно отсутствует. До 2020 года планируется построить еще 185 км», - отметил Байбек.

В этом году также планируется начать строительство двух селезадерживающих плотин в верховье р.Улкен Алматы и ниже р.Аюсай, в бассейне р.Аксай. Опорожнено 9 мореных озер в горах, кардинально снизивших риски селя. В городе сейсмоусилены 70% школ и более 40% детсадов. Проведена паспортизация на сейсмостойкость более 7 тыс. зданий. За год отремонтировано 27 км арычных сетей, в 2018 году будут отремонтированы еще 31 км.