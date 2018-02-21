Штрафом и запретом служить в органах наказали полицейского за получение взятки

В суде №2 города Атырау закончилось рассмотрение уголовного дела в согласительном порядке в отношении полицейского, обвиняемого по ч.2 ст.366 УК Республики Казахстан, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда №2 Атырау.

Как установлено в суде, подсудимый, являясь сержантом батальона дорожно-патрульной полиции Атырауского городского управления, при дежурстве на трассе Атырау-Доссор остановил машину под управлением гражданина Узбекистана.

"При проверке данного автомобиля полицейский заметил, что в салоне автомобиля находятся двое граждан Республики Узбекистан, которые не были пристегнуты ремнем безопасности. За это он предупредил, что составит на них протокол об административном правонарушении. Но вместо составления протокола он потребовал у водителя взятку в размере 14 000 тенге", - сообщили в суде.

При вынесении приговора на основании процессуального соглашения, учитывая признание вины подсудимым, суд признал его виновным по ч.2 ст.366 УК РК, ему назначено наказание в виде штрафа в размере шестидесятикратной суммы взятки, то есть 840 000 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности в правоохранительных органах.

фото: Устинка Live