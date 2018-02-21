О проблеме с дорожными люками рассказал аким Алматы
Проблема системная, нужно оперативно реагировать - градоначальник.
Аким Алматы Бауржан Байбек рассказал о проблеме с кражами дорожных люков, которые стали причиной ДТП с Екатериной Парафиевой, передает Zakon.kz.
По информации руководителя Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы Ермека Усенбаева, в городе имеется около ста тысяч люков разных моделей, принадлежащих разным компаниям.
В сутки два раза в каждом районе подразделения предприятий выезжают, смотрят. В течение часа мы все это устраняем. Кражи бывают, но тем не менее, таких случаев больше не будет", - сообщил Усенбаев.
"Вы так бы категорично не отвечали", - заметил Байбек.
"Сто тысяч люков, 700 тысяч машин, и одна авария за два года", - ответил Усенбаев.
"Но зато какая - женщина молодая, две ноги потеряла", - сказал градоначальник.
Бауржан Байбек возмутился, почему компании, у которых крадут люки, не подают заявления в ДВД.
"Проблема системная. Надо усилить рейды, проверять, оперативно реагировать, либо ставить знаки. Это очень опасно, когда нет люка", - сообщил он.
Напомним, ДТП произошло на пр. Аль-Фараби летом 2017 года. Девушка оказалась зажата между двух машин. В результате ей ампутировали обе ноги.
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Фото: motor.kz.
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