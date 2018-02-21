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О проблеме с дорожными люками рассказал аким Алматы

21 февраля 2018, 14:24

Проблема системная, нужно оперативно реагировать - градоначальник.

Аким Алматы Бауржан Байбек рассказал о проблеме с кражами дорожных люков, которые стали причиной ДТП с Екатериной Парафиевой, передает Zakon.kz.

По информации руководителя Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы Ермека Усенбаева, в городе имеется около ста тысяч люков разных моделей, принадлежащих разным компаниям.

В сутки два раза в каждом районе подразделения предприятий выезжают, смотрят. В течение часа мы все это устраняем. Кражи бывают, но тем не менее, таких случаев больше не будет", - сообщил Усенбаев.

"Вы так бы категорично не отвечали", - заметил Байбек.

"Сто тысяч люков, 700 тысяч машин, и одна авария за два года", - ответил Усенбаев.

"Но зато какая - женщина молодая, две ноги потеряла", - сказал градоначальник.

Бауржан Байбек возмутился, почему компании, у которых крадут люки, не подают заявления в ДВД.

"Проблема системная. Надо усилить рейды, проверять, оперативно реагировать, либо ставить знаки. Это очень опасно, когда нет люка", - сообщил он.

Напомним, ДТП произошло на пр. Аль-Фараби летом 2017 года. Девушка оказалась зажата между двух машин. В результате ей ампутировали обе ноги.

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Фото: motor.kz.


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