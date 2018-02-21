Чем занимался подозреваемый в пособничеству Аблязову Кеннет Алибек после эмиграции в США

Ему удалось убедить своих американских шефов в том, что у Ирака в тайных лабораториях производится генетически модифицированная оспа и сибирская язва.

Наш бывший соотечественник Кен Алибек, подвизавшийся на ниве науки и некоторое время назад эмигрировавший в США, жалуется на Казахстан. Делает это громко, так что резонирует в СМИ. «Кто-кто жалуется на Казахстан?» - спросите вы. И мы вас поймём: мы тоже не знаем этого деятеля. Пришлось разбираться.

Канатжан Алибеков получил образование ещё при Советском Союзе. Занимался наукой, работал, и, в конце концов, стал крупным экспертом в области биологического оружия, дослужился аж до полковничьих погон.

В 1992 году бросил всё и уехал в США – благо тогда американцы с удовольствием пачками принимали вчерашних «закрытых» учёных из секретных НИИ. Тем паче Америка была напугана угрозой расползания по миру советского военного наследия массового поражения – ядерного, химического и бактериологического оружия. Алибекова одаривали грантами и вниманием.

Однако, после 2000 года, когда былые советские секреты уже стали никому не нужны, а багаж информации, которой можно было торговать на западе, подоскудел, Алибеков (теперь уже Кен, а не Канатжан) едва не остался у разбитого корыта. Но он быстро нашёл новую нишу, поняв, как можно заработать на страхах наивных американцев. И начал прокачивать другую тему: ему доподлинно известно, что советские ученые уже продали всё бактериологическое оружие, и не кому-нибудь, а автократиям Ближнего Востока.

Алибеку удалось убедить своих американских шефов в том, что у Ирака под властью Саддама Хусейна в тайных лабораториях производится генетически модифицированная оспа и сибирская язва. Рассказы эти легли на благодатную почву, тем более, США активно продавливали эту тему на уровне ООН. Правда, после вторжения в Ирак саддамовские склады с бактериологическим оружием найти не удалось, но кого это тогда уже интересовало.

Алибеку тоже ничего: под борьбу с хусейновской угрозой на счёт падали конкретные гранты, которые, впрочем, у любившего красиво пожить учёного быстро иссякли. И после завершения иракской кампании перспективы получить новые категорически не предвиделись.

Вездесущие репортёры (не абы какой газетёнки, а целой «Лос Анджелес Таймс») провели расследование и опубликовали статью с говорящим названием «Продавая угрозу биотерроризма». Что характерно, в суд на журналистов Алибек подавать не стал – ни по факту клеветы, ни по факту раскрытия бизнес-схемы отжима денег у американских налогоплательщиков.

На этом американская история нашего героя закончилась, и началась казахстанская. Всегда умевший ориентироваться в бурном потоке текущих трендов он сумел вовремя перестроиться. Как оказалось, биологи с опытом работы на западе оказались нужны в только что открывшемся «Назарбаев Университете». С его особым финансированием. И Алибек не смог больше сопротивляться зову крови: вопрос о возвращении на брошенную в 1990-х родину был решён.

Здесь история Алибека удачно вписалась в чиновничий шаблон: учёный с мировым именем, патриот, в трудный час решил помочь родной стране выстроить биотехнологическую науку. Переезд был скорым.

Алибек попал в лучший научный центр страны на зарплату и финансирование своих проектов, которым можно только позавидовать. Талантливые ученики и ассистенты, шикарные лаборатории, вся сопутствующая красота. Только вот результатов работы Алибека по прошествии 7 лет как не было, так и нет.

Будучи директором Центра онкологии (хотя до сих пор никакой онкологией не занимался), Кен Алибек проел более 1 миллиарда (!!!) тенге на проект по «Новой системной терапии злокачественных опухолей». Многообещающая шведская методика так и осталась общим концептом. В сухом остатке – ни денег, ни панацеи от рака.

Вот ещё пример: три поданные им заявки на регистрацию изобретений были отклонены «Национальным институтом интеллектуальной собственности» МЮ РК как не имеющие новизны.

С другой стороны, не будем лукавить: перебираясь в Казахстан, Кен Алибек особо и не скрывал, что в первую очередь им движут материальные интересы. «Буду правдивым. – говорил он в одном из интервью. - Мне нужно зарабатывать нормальные честные деньги для того, чтобы семья в Америке оплачивала свои расходы». Человек приехал на заработки. Так чего вы от него хотите? Какой патриотизм, научный интерес?

Впрочем подобно Остапу Бендеру, Алибек прекрасно знал, когда нужно остановиться. Стоило казахстанским властям чуть внимательнее присмотреться к проектам учёного в «Назарбаев Университете» и понять, что под вывеской суперпрогрессивных технологий подвигаются давно уже известные иностранные методики – как Алибек вдруг написал заявление и уехал обратно в Америку. Там ему, как он объяснил, сделали слишком лестное в научном плане предложение...

фото: fondsk.ru