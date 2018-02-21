В ходе отчетной встречи с населением аким Алматы затронул вопрос бесплатного жилья

Сегодня в ходе отчетной встречи с населением аким Алматы Бауыржан Байбек затронул вопрос бесплатного жилья, передает Zakon.kz.

По его словам, государство субсидирует строительство домов за счет подведения инженерных сетей.

«То есть, мы снижаем стоимость квадратного метра жилья. Самое дорогое в строительстве - это коммуникации, и это государство возмещает. Чтобы, когда бизнес строил, цены на квадратный метр упали. Поэтому нам надо больше строить за счет частных инвестиций. А кто не может купить, тот встанет в очередь и может получить арендное жилье», - отметил он.

Аким привел пример. Семья жила, снимала в аренду квартиру, а теперь платит те же деньги только за собственную квартиру. Через семь лет если соберут средства, они могут выкупить жилье.

«Это беспроцентный кредит со стороны государства. Бесплатного жилья больше не будет, то есть все на возвратной основе», - сказал Б. Байбек.

Градоначальник также рассказал о том, как встать в очередь на жилье.

«В очередь просто так нельзя встать. То есть человек должен принести справку, что относишься к социально уязвимым слоям населения, что у него низкие доходы или многодетная семья или он инвалид, или пенсионер. Только этим категориям граждан по этим программам даем жилье. Из тех, кто получил, треть - это учителя и врачи, треть - социально уязвимые жители. 175 квартир было выдано детям-сиротам. Я думаю, это огромная поддержка, большое счастье для этих семей, и мы будем эти программы расширять», - подытожил аким.