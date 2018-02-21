Центры реабилитации детей с инвалидностью и аутизмом откроют в Актобе

В Актобе в текущем году за счет внебюджетных средств планируется открыть Центры для детей с ограниченными возможностями и детей с аутизмом. Об этом в ходе отчетной встречи с населением сообщил глава региона Бердыбек Сапарбаев.

«В рамках социальной ответственности бизнеса совместно «Актюбинской медной компанией» ведется строительство Центра реабилитации детей с ограниченными возможностями, где родители и дети смогут получить квалифицированную помощь специалистов», - сказал Сапарбаев.

Также в Актобе ведется работа по созданию центра для детей с аутизмом. Проект реализуется в рамках программы «Аутизм. Мир один для всех» при поддержке благотворительного фонда «Асыл Мирас». Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на первую половину 2018 года. В учреждении для детей с аутизмом и их семей будут созданы условия, в которых они смогут получить полноценную квалифицированную помощь специалистов. Здесь родители получат поддержку в диагностировании и лечении аутизма, подготовке ребят к учёбе в общеобразовательной школе. Кроме того, центр займётся подготовкой специалистов по работе с детьми-аутистами.

Кроме того, в текущем году завершится строительство первого в Казахстане центра духовно-нравственного воспитания «Аналарға тағзым». Проект реализуется в рамках программы Главы государства «Рухани жаңғыру».

Отметим, в 2017 году в Актобе открылся Центр социальной адаптации молодежи «Мейірім», в котором живут и работают более 90 выпускников детских домов. В строительство объекта частным фондом «Саби» было направлено 1,4 млрд. тенге.