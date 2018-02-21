В Минздраве ответили на критику по цифровизации медицинских объектов

В Министерстве здравоохранения ответили на критику в связи со слабой обеспеченностью IT-технологиями в медучреждениях некоторых регионов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ответе на официальный запрос агентства в Минздраве сообщили, что своевременное внедрение электронного здравоохранения напрямую зависит от реализации Министерством информации и коммуникаций программы «Цифровой Казахстан». В том числе программа направлена на решение проблемы неравенства регионов страны по доступности к Интернету. Ожидается, что к 2020 году Интернет будет доступным для 72% сельских жителей.

«Кроме того, успешность проекта, в том числе в сельской местности, также зависит и от соответствующей поддержки местных исполнительных органов для обеспечения медицинских пунктов, врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов необходимой IT-инфраструктурой», - отмечается в ответе Минздрава.

В среднем по стране доступ к Интернету имеют 55,7% организаций здравоохранения, 82,7% обеспечены компьютерами. В частности врачебные амбулатории Казахстана обеспечены компьютерной техникой на 73%, доступом к Интернету на 91%. 60% фельдшерско-акушерских пунктов имеют компьютерную технику, 49% - подключены к сети. Самый низкий показатель в медицинских пунктах: компьютерная техника - 37%, подключение к сети Интернет - 22%. Ранее низкие показатели внедрения информационных систем в медицинских учреждениях в регионах отмечал Президент Нурсултан Назарбаев. В ходе расширенного заседания Правительства Глава государства призвал министров и акимов серьезно отнестись к этому вопросу.

«Это - здоровье людей и каждого человека. Здесь мелочей нет - министерства должны координировать, акимы исполнять. Это очень серьезный вопрос, который нужно решать быстро», - сказал тогда Президент.

Внедрение информационных технологий в медицинских учреждениях является частью программы «Цифровой Казахстан». Важность этой программы Президент подчеркивал в своей статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». «Программа «Цифровой Казахстан», программа трехъязычия и программа культурного и конфессионального согласия - это часть подготовки нации (всех казахстанцев) к жизни в XXI веке. Это часть нашей конкурентоспособности», - отметил Глава государства.

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