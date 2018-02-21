Ferrari представила 720-сильное купе 488 Pista

Итальянская компания Ferrari официально рассекретила трековое купе 488 Pista. Мировая премьера 720-сильной машины состоится в рамках Женевского автосалона 2018 года.

Культовая итальянская марка Ferrari официально представила новую версию купе Ferrari 488 GTB «на стероидах», которое получило название Ferrari 488 Pista. Мировой дебют экстремальной машины состоится на Женевском автосалоне 2018 года.



После утечки информации итальянская марка Ferrari официально рассекретила трековую версию купе 488 GTB – экстремальную модель Ferrari 488 Pista. Высокопроизводительный автомобиль получил множество улучшений, полученных от гоночных машин бренда.

Напомним, дизайн экстремального купе Ferrari 488 Pista был рассекречен буквально накануне. В моторном отсеке автомобиля расположена модернизированная версия 3,9-литрового двигателя V8 (F154 CB), отдачу которого увеличили до 720 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента.

Подобные доработки силового агрегата используются на гоночной машине Ferrari 488 Challenge. Например, силовая установка получила выпускные коллекторы Inconel, облегчённый коленчатый вал и маховик, а также некоторые элементы из титановых сплавов и углеродного волокна.

В компании говорят, что представленное трековое купе Ferrari 488 Pista весит 1280 кг, что практически на 100 кг легче стандартной модели 488 GTB. Заявленный спринт с 0 до 100 км/ч – 2,85 секунды, что на 0,15 секунды быстрее, чем 488 GTB. Время разгона 0-200 км/ч – 7,6 секунды. Максимальная скорость – свыше 340 км/ч.

В оснащение машины входят самые продвинутые системы, включая систему Side-Slip Angle Control (SSC), в состав которой входят системы E-Diff3, F1-Trac, подвеска SCM и система Ferrari Dynamic Enhancer (FDE), которая использует программное обеспечение для регулировки тормозного давления на суппортах.

Немаловажен тот факт, что представленное трековое купе Ferrari 488 Pista получило оптимизированный аэродинамический обвес, который значительно увеличивает прижимную силу и улучшает характеристики автомобиля. Например, задний диффузор машины создан по образу гоночного автомобиля 488 GTE.

Вполне естественно, что все новые элементы аэродинамического обвеса выполнены из углеродного волокна. Помимо этого, автомобиль Ferrari 488 Pista получил набор уникальных 20-дюймовых «катков» и специально разработанные шины Michelin.





В салоне трековой модели Ferrari 488 Pista можно обнаружить ряд эксклюзивных решений. Например, по желанию клиента интерьер автомобиля может быть отделан кожей или алькантарой, а также карбоном. Здесь установлены ковшеобразные сиденья и гоночные ремни безопасности.

По словам компании Ferrari, название «Pista» (Трек) является «прямым уважением к непревзойденному наследию Ferrari в автоспорте». Мировая премьера экстремальной новинки пройдёт в рамках автосалона в Женеве-2018.

Via livecars