Ситуацию с пенсионными деньгами РК в банке Азербайджана разъяснил Бахыт Султанов

Вопрос о пенсионных накоплениях казахстанцев, переданных в банк Азербайджана, сегодня был задан министру финансов Республики Казахстан Бахыту Султанову в ходе отчета акима Жамбылской области Аскара Мырзахметова по социально-экономическому развитию региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Такая тяжелая ситуация была с банком в прошлом году, - ответил министр финансов РК. - Специально была делегирована группа с руководителями Национального банка, специальные представители Правительства, проведены переговоры. По международным правилам банк вошел в режим реструктуризации своих обязательств, но нам удалось договориться, и средства не будут поделены - те 250 миллионов долларов, которые были размещены. Уже более 40 миллионов долларов поступило в предыдущие годы в виде процентов от этого банка, то есть пенсионные активы граждан на эти средства увеличились».

Затронув вопрос продления срока обращения облигаций, Б. Султанов заметил: «Они были заменены. Теперь нам должен не азербайджанский банк, а сама страна теперь должна. Облигации просто были поделены на 15 лет. Стартовый процент составляет 3,5, и, по нашим расчетам, те 250 миллионов долларов за 15 лет превратятся примерно в 400 миллионов долларов. То есть, средства пенсионного фонда не потеряны, они сохранены, и более того, будут приумножаться по международным ставкам».

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