Казахский не должен быть копией турецкого или другого языка - политолог

Никому ведь в голову не приходит заимствовать чужие государственные символы, чтобы упростить жизнь себе - Талгат Калиев.

Известный казахстанский политолог Талгат Калиев заявил, что новый вариант казахской латиницы - удачный. Об этом он сообщил в Telegram-канале, передает Zakon.kz.

"Новый алфавит рождался на моих глазах. Будучи включенным в состав Национальной комиссии, я принимал непосредственное участие в ее работе. Обсуждалось все. Апостроф читается как отдельный символ и делит слово не только визуально, но и физически, возникает сложность в индексировании, нарушается визуальная стройность текста, цитировались наиболее распространенные и важные замечания пользователей социальных сетей. И вот результат - новый вариант алфавита", - написал Калиев.

Он также объяснил, почему нельзя было заимствовать любой из существующих алфавитов, например турецкий, французский или азербайджанский.

"Каждый язык должен иметь свой узнаваемый образ. Казахский не должен быть копией турецкого или какого-либо другого языка. Язык - это не просто система коммуникаций между людьми, язык - это один из важнейших символов государства и нации, такой же как герб, гимн и флаг. Никому ведь в голову не приходит заимствовать чужие государственные символы, чтобы упростить жизнь себе. Так что, с новой графикой, отандастар! Я считаю вариант удачным", - заявил он.

Политолог также заверил, что апробационный период состоится в любом случае.

"Надеюсь, все сумели убедиться, что этот процесс осуществляется с учетом всего спектра мнений", - заключил Калиев.

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Фото: 24.kz.