В Турции дан старт Году Магжана Жумабаева

В Турции именем великого поэта названа школа, улица и парк. Юбилей собрал немало почитателей таланта поэта на площади Анкары.

125 лет со дня рождения великого казахского поэта, публициста, педагога, деятеля движения «Алаш» Магжана Жумабаева начали праздновать не только в Казахстане, но и во всех тюркоязычных странах.

В честь юбилейной даты по всему тюркскому миру 2018 -ый год объявлен годом «Магжана Жумабаева». В мероприятии международного уровня приняли участие представители более 10 стран, в том числе делегация Северо-Казахстанской области.

Старт «Году Магжана Жумабаева» был дан в городах Кастамону и Анкаре Турции. Мероприятия прошли по инициативе международной организации ТЮРКСОЙ, а также его земляков-североказахстанцев.

Празднование юбилейной даты началось в культурной столице тюркского мира – Кастамону. Жители города с особым трепетом чтят память о поэте.

Гостей встретил губернатор города Кастамону. Творчеству и непростой биографии поэта были посвящены встречи, мероприятия, проходившие в рамках юбилея Магжана. В них приняли участие исследователи, политологи и писатели. «Битва при Чанаккале, проходившая в 1915 году, стала в некотором роде возрождением турецкой нации. Именно ей Магжан Жумабаев посвятил стих «Алыстағы бауырыма». Он не только писал стихи, но и собирал деньги у казахских богатых людей и помогал братским народам. Вот почему турки любят Магжана и уважают его», - говорит советник Генерального секретаря Международной организации ТЮРКСОЙ Аскар Курманбаев.

Сочинения классика казахской поэзии переведены на десятки языков, в их перечень входят турецкий, татарский, русский языки. В честь 125-летия со дня рождения поэта, двадцать шесть песен были напечатаны на турецком языке и опубликованы в одном сборнике.

По словам турецкого поэта и переводчика сборника стихов Али Акбас, для более точного перевода ему потребовалось глубоко понять душу поэта. Также переводчик отмечает, что Магжан не изучен до конца.

«Магжан – поэт свободы и вольности. Магжан - человек, который умер за единство тюркских, народов», - поделился турецкий поэт Али Акбас.

Каждый вспоминал о подвигах поэта во благо тюркоязычных братьев. Также все присутствующие слушали самые глубокие и затрагивающие душу композиции Магжана. Североказахстанцы от имени акима области Кумара Аксакалова пригласили губернатора Кастамону на мероприятие, посвященное 125-летию Магжана Жумабаева, которое будет проходить на родной земле писателя в селе Сарытомар района Магжана Жумабаева.

Второй день празднования великой даты продолжились в столице Турции – Анкаре. Здесь провели международный симпозиум в честь юбилея поэта.

«Я привезла сборник стихов Магжана, опубликованный в 1923 году в Ташкенте. Также здесь находятся личные вещи поэта: Коран и коврик ручной работы. На выставке все могут увидеть посуду, принадлежащую семье Жумабаева»,- поделилась директор музея имени Магжана Жумабаева Айгуль Жунусбаева.

Тюркоязычная публика тепло встретила североказахстанских исполнителей, которые вдохновенно исполнили его произведения, искренне восхищались мастерством выступающих.

В жизни и гибели Магжана Жумабаев еще много тайн, которые предстоит разгадать потомкам. На научно-практической конференции были показаны и рассказаны ранее засекреченные факты о поэте.

«Мы нашли рукопись Магжана Жумабаева, датированную 1927 годом. Поэт написал дату своего рождения – 7 ноября 1893 год. Мы привезли эту ценнейшую вещь в Анкару, чтобы любой желающий смог увидеть ее», - рассказала директор Северо-Казахстанского архива Сауле Маликова.

В Турции именем великого поэта названа школа, улица и парк. Юбилей собрал немало почитателей таланта поэта на площади Анкары.

Почтили память поэта минутой молчания и возложением цветов к его памятнику.