Директор столичного ТОО издал приказ о выдаче себе помощи в размере 41 млн тенге

Помимо этого в его отношении расследовали другое уголовное дело по факту присвоения 55 млн тенге компании.

В столичном районном суде вынесен приговор 54-летнему мужчине, который, будучи директором-соучредителем ТОО, издал приказ «Об оказании единовременной материальной помощи» самому себе на сумму 41 000 000 тенге, передает Zakon.kz.

Как следует из материалов дела, подсудимый, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации и имея полный доступ к деньгам, поступившим на баланс ТОО, осознавая незаконность своих действий, обратил 41 млн тенге, предназначенные для выплаты заработной платы работникам предприятия и изготовления оборудования, в свою пользу.

В суде представитель потерпевшего сообщил, что по уставу ТОО подсудимый не мог оказать себе материальную помощь без согласия учредителей. В результате его действий ТОО осталось без денег, они не смогли выплатить заработную плату работникам, не внесли арендную плату, не рассчитались с поставщиками.

Свидетель, работавший заместителем директора по производству в ТОО, и также являвшийся соучредителем, показал в суде, что подсудимый 10 апреля 2014 года был избран директором. В процессе проверки финансовой деятельности ТОО было обнаружено, что с декабря 2013 года по январь 2014 года он взял из кассы предприятия крупную сумму денег - 55 млн тенге и не вернул. Свидетель и еще один соучредитель неоднократно просили подсудимого вернуть деньги, но он не вернул и они были вынуждены обратиться в полицию.

В процессе расследования уголовного дела в отношении подсудимого по факту присвоения 55 млн.тенге, свидетель случайно увидел приказ подсудимого о выдаче самому себе материальной помощи в сумме 41 млн тенге.

Сам подсудимый вину признал частично. По его словам, он действительно вынес приказ об оказании себе материальной помощи в размере 41 млн тенге. Но это решение он согласовывал с одним из соучредителей, и деньги были потрачены на предприятие.

Приговором суда обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.228 (злоупотребление полномочиями) УК РК, и ему назначено наказание в виде 3 лет ограничения свободы. В пользу ТОО с осужденного суд постановил взыскать материальный ущерб в сумме 36 807 172 тенге, а также госпошлину в доход государства в сумме 1 104 215.