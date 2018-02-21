В Баку автомобиль посольства Казахстан попал в ДТП
В результате аварии никто не пострадал.
В Баку, на улице К.Рагимова столкнулись автомобили Volkswagen, принадлежащий посольству Казахстана в Азербайджане, и Renault, управляемый неким Насими Пашаевым.
Как передает Vesti.Az, по информации сайта olke.az, в результате аварии никто не пострадал. Дорожная полиция ведет разбирательство.
В качестве первоначальной версии причины инцидента выдвинуто неправильное осуществление поворота водителем посольского автомобиля.
Фото vesti.az
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.