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В Баку автомобиль посольства Казахстан попал в ДТП

21 февраля 2018, 15:08

В результате аварии никто не пострадал.

В Баку, на улице К.Рагимова столкнулись автомобили Volkswagen, принадлежащий посольству Казахстана в Азербайджане, и Renault, управляемый неким Насими Пашаевым.

Как передает Vesti.Az, по информации сайта olke.az, в результате аварии никто не пострадал. Дорожная полиция ведет разбирательство.

В качестве первоначальной версии причины инцидента выдвинуто неправильное осуществление поворота водителем посольского автомобиля.

Фото vesti.az


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