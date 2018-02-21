Элизабет Турсынбаева: Из-за травмы я могла и не принять участие в Олимпиаде

Лучшая фигуристка Казахстана Элизабет Турсынбаева успешно отобралась в число спортсменок, которые продолжают бороться за медали Олимпийских Игр-2018. В короткой программе наша землячка набрала 57.95 очков — казалось бы, не слишком высокий результат, учитывая, что личный рекорд Турсынбаевой в сезоне составляет 63.92 балла.

Однако за этими сухими цифрами стоит гораздо больше, чем просто судейские оценки, поскольку отечественной принцессе льда приходится бороться на Олимпиаде не только с большим напряжением и психологическим давлением из-за участия в столь крупном соревновании, но еще и с травмой, которая, как призналась спортсменка, продолжает ее беспокоить, передает корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz из южнокорейского Пхенчхана.

— Лиза, довольны ли своим выступлением? Не показалось ли, что немного занижены оценки?

— Я не сделала первый элемент, поэтому оценки не самые высокие, но с остальными элементами справилась хорошо. Конечно, могло быть лучше, но я рада, что здесь и выступаю. Из-за травмы могла и вообще не принять участие в Олимпиаде.

— Мама, кажется, долго сопротивлялась Вашей поездке на Олимпиаду?

— Нет, это не так. Просто постоянно беспокоила травма. Я не могла регулярно тренироваться, а страну хочется представлять достойно.

— Сейчас травма еще беспокоит?

— Доктора помогают, чтобы боли было меньше. А так, — беспокоит постоянно.

— Какие элементы программы пришлось убрать из-за повреждения?

— Вообще, я планировала выступать с другим каскадом — посложнее. Но к этому соревнованию пришлось по-другому подойти.

— Что насчет произвольной программы?

— Она будет такой же, как по ходу сезона. Постараюсь сделать все, что могу.

— Смотрели выступление Айзы Мамбековой?

— Видела, когда ехала в автобусе. Она — молодец, конечно.

— Вы ранее говорили, что важнее всего хорошо выступить на Олимпиаде лично для себя. Но все-таки держите в уме, что хорошо бы войти, допустим, в ТОП-10?

— Лучше не держать, потому что это не помогает. Нужно думать только о своей программе.

— Когда планируете пойти на четверной прыжок?

— Сейчас сказать не могу — особенно, когда я в таком состоянии.

— Сразу после Вас выступают лидеры Евгения Медведева, Алина Загитова...

— Это Олимпиада — здесь все сильнейшие. Я с ними не раз пересекалась на международных соревнованиях, поэтому здесь нет ничего нового.

— Что сказал Вам тренер Брайан Орсер после проката?

— Он рад, что я вообще выступаю, потому что знает, как это все тяжело давалось.

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Автор: Ануар Абдрахманов