Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Изуродованное тело мужчины обнаружили в Шымкенте

21 февраля 2018, 15:12

Что стало причиной смерти пока не известно.

21 февраля в 8.30 утра в Шымкенте прохожие обнаружили труп мужчины с с травмами на лице и теле, сообщает Zakon.kz со ссылкой Tvk-uko.kz.

Тело лежало у железнодорожных путей, проходящих вблизи пересечения улиц Рашидова и Жангельдина. Мужчина примерно 30-35 лет, с виду азиатской национальности.

На месте работали полицейские и криминалисты. Что стало причиной смерти пока не известно, может быть мужчина попал под поезд или с чьей-то помощью выпал из едущего поезда. Погибший не похож на бездомного.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...