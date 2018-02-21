Изуродованное тело мужчины обнаружили в Шымкенте

Что стало причиной смерти пока не известно.

21 февраля в 8.30 утра в Шымкенте прохожие обнаружили труп мужчины с с травмами на лице и теле, сообщает Zakon.kz со ссылкой Tvk-uko.kz.

Тело лежало у железнодорожных путей, проходящих вблизи пересечения улиц Рашидова и Жангельдина. Мужчина примерно 30-35 лет, с виду азиатской национальности.

На месте работали полицейские и криминалисты. Что стало причиной смерти пока не известно, может быть мужчина попал под поезд или с чьей-то помощью выпал из едущего поезда. Погибший не похож на бездомного.