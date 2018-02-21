Рейсовый автобус горел в Акмолинской области

На автовокзале села Астраханки загорелся рейсовый автобус, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.

20 февраля в 13:17 в селе Астраханке на территории автовокзала произошло возгорание рейсового пассажирского автобуса сообщением Астана-Астраханка.

«Загорелся рейсовый автобус марки Neoplan, 1990 года выпуска. Площадь пожара составила 1 кв. м, пожар ликвидирован в 13.30», - отметил пресс-секретарь ДЧС Акмолинской области Нурбек Мусин.

По словам спасателей, жертв и пострадавших нет, так как автобус был без пассажиров. Причина пожара не уточняется.

Добавим, в Акмолинской области с 22 января по 18 февраля проводилось ОПМ по проверке транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров. По информации пресс-службы ДВД региона, полицейские проверили все автобусы и такси на предмет незаконного переоборудования, а также соответствие их технического состояния и конструкции установленным требованиям.

За период спецоперации «Автобус» выявлено 424 нарушений ПДД, совершенных водителями автобусов и такси, в том числе 17 фактов нелегальной перевозки пассажиров. Среди нарушений, допущенных водителями, осуществляющими пассажирские перевозки, за незаконное переоборудование привлечено 14 водителей, нарушение правил маневрирования - 60, превышение скоростного режима - 81, нарушение правил режима и отдыха водителей - 29. Разговаривали по телефону при движении транспортного средства 119 водителей, а не прошли обязательный технический осмотр - 25.

Кроме того, к административной ответственности привлечены 13 должностных лиц, отвечающих за эксплуатацию транспортных средств в предприятиях и организациях, занимающихся перевозкой пассажиров.

Фото: © AP Photo / Leo Correa