Уроженке Казахстана Ульяне Сергеенко СМИ приписывают роман с главой "Роснефти"

Дизайнер Ульяна Сергеенко вновь в центре внимания, однако на этот раз речь не о новых коллекциях модельера, а о ее личной жизни. Как стало известно SPLETNIK.RU, дизайнер встречается с главой "Роснефти" и вторым по влиянию человеком в России после Владимира Путина — Игорем Сечиным, пишет spletnik.ru.

Впервые слухи о новом романе Ульяны возникли еще в январе 2018-го. На "Яндексе" уже тогда появился запрос "Сергеенко и Сечин". Позже пару видели в Париже, где в то время проходила Неделя моды. И хотя тогда все обсуждали расистский скандал с участием Сергеенко, оказалось, что в жизни Ульяны происходит и еще кое-что: бывшая супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Екатерина Солоцинская не могла не поделиться с подругами тем, что заметила влюбленную пару в столице Франции. Информация, разумеется, быстро разлетелась по светской тусовке. Интересно, что вскоре после этого Солоцинская была уволена с поста руководителя Российского центра науки и культуры в Париже, после чего все сразу вспомнили тот самый мем — "Совпадение? Не думаю".

Сергеенко тем временем уклончиво ответила на прямой вопрос SPLETNIK.RU:

Все это — чушь! Я сейчас в горах.

Сегодня же пришло подтверждение романа Сергеенко и Сечина от более авторитетного инсайдера — источника, близкого к Кремлю. Комментируя частную жизнь Игоря Сечина, этот источник рассказал о его счастливой избраннице — "талантливом и молодом дизайнере Ульяне Сергеенко".

Пара пока ведет довольно скрытный образ жизни, и в свете вместе новоиспеченных влюбленных мы еще не видели. Но обсудить сплетникам уже есть что: например, новый самолет Сергеенко и украшение с крупным розовым бриллиантом…

Ульяна Сергеенко родилась в 1981 году в Казахстане в городе Усть-Каменогорск в семье филологов, впрочем, пишут и о том, что в 1990-е её отец начал заниматься бизнесом.

В 1997 году 15-летняя Ульяна Сергеенко вместе с родителями переезжает в Россию, а именно в Санкт-Петербург. В Петербурге девушку замечают представители модельного агентства Modus Vivendis. Для участия в рекламных съёмках девушке нужно было лететь в Париж, но родители Ульяны оказались категорически против её модельной карьеры. Будущий дизайнер так и не стала моделью. Ульяна осталась в Петербурге и получила гуманитарное образование, окончив университет.

В 2008 году Ульяна Сергеенко выходит замуж за Даниила Хачатурова, главу компании “Росгосстрах” (в 2007 году его состояние оценивалось в 1,3 млрд. долларов по русской версии журнала Forbes). У неё двое детей (сын от первого гражданского брака и дочь). После замужества Ульяна активно участвовала в светской жизни, посещала модные показы Лондона, Милана и Парижа, на которых покорила своим оригинальным стилем западных фэшн-блоггеров, окрестивших её образ не иначе, как Russian Lady. И действительно, в нарядах Ульяны Сергеенко преобладали юбки в стиле нью-лук, подчеркивающие талию, ретро аксессуары и, конечно же, косы. Именно этот свой стиль Ульяна Сергеенко и будет в дальнейшем развивать уже в своих коллекциях. Но до того как стать дизайнером, Ульяна Сергеенко была известна не только тем, что являлась светской львицей, но и тем, что она также работала и в качестве фотографа. На фотопортретах Ульяны Сергеенко не раз появлялись такие известные женщины, как Алёна Ахмадулина, Ксения Собчак, Яна Расковалова, Полина Киценко.

Дизайнером же одежды Ульяна становится не так уж давно - в 2011 году, основав собственный бренд Ulyana Sergeenko совместно с Оксаной Лаврентьевой (владелица бренда Alexandеr Terekhov) и Викой Газинской (дизайнер).

Сегодня коллекции дизайнера Ульяны Сергеенко выставляются в Париже.

Фото spletnik.ru