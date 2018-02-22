Касательно внесения изменения сведений о руководителе юридического лица-резидента

Департамент государственных доходов по Алматинской области обращает внимание на то, что с 1 января 2018 года упразднена функция внесения изменения сведений о руководителе юридического лица-резидента, его структурного подразделения, структурного подразделения юридического лица-нерезидента через органы государственных доходов.

Сведения по изменению руководителя юридического лица осуществляются органами юстиции (регистрирующий орган).