Касательно внесения изменения сведений о руководителе юридического лица-резидента
Департамент государственных доходов по Алматинской области обращает внимание на то, что с 1 января 2018 года упразднена функция внесения изменения сведений о руководителе юридического лица-резидента, его структурного подразделения, структурного подразделения юридического лица-нерезидента через органы государственных доходов.
Сведения по изменению руководителя юридического лица осуществляются органами юстиции (регистрирующий орган).
22 февраля 2018, 07:11
Источник, интернет-ресурс: Департамента гос. доходов по Алматинской области
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