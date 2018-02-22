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Якутские дети передали привет Ди Каприо, обливаясь водой на морозе

22 февраля 2018, 00:27

Обращение детей – ответ на опубликованный в Instagram тревожный пост актера.

Воспитанники одной из школ единоборств в Якутске записали видеообращение к голливудскому актеру и экологическому активисту Леонардо Ди Каприо, передает РИА Новости.

Раздевшись по пояс на улице, они попросили Ди Каприо не переживать из-за рекордных холодов в республике Саха. После этого собравшиеся дружно облились ледяной водой.

Обращение детей – ответ на опубликованный в Instagram тревожный пост актера. Ранее Ди Каприо выразил обеспокоенность морозами в Оймяконе, где в одну из ночей столбик термометра опустился до минус 62°C. Он отметил, что местные жители утверждают, будто таких морозов не было уже 15 лет. А изменение климата, на взгляд Ди Каприо, представляет реальную угрозу для жизни людей и уклада общества.


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