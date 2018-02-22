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Учёные нашли ген, вызывающий непереносимость алкоголя

22 февраля 2018, 00:30

По мнению авторов исследования, он вызывает мутации, которые способны закрепляться у следующих поколений.

Учёные Пенсильванского университета в США выяснили, что существует ген, способный усиливать реакцию организма на спиртные напитки, делая их крайне неприятными для человека. Исследование опубликовано в издании The Independent, пишет Лайф.

Авторы работы проанализировали ДНК двух с половиной тысяч человек, принадлежащих 20 популяциям на четырёх континентах. Выяснилось, что у пяти популяций имеются дефекты в группе генов, которые кодируют фермент, ускоряющий окисление спиртов.

По словам учёных, мутация приводит к тому, что этанол разрушается менее эффективно и оказывает на организм токсическое воздействие. В результате возникает непереносимость алкоголя.

Авторы исследования полагают, что на ген действует положительный отбор, в результате чего он закрепляется и распространяется у следующих поколений.

Фото: ©РИА Новости/Виталий Аньков


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