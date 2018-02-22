Организатор проекта «Халық маркасы» скрывается от бизнесменов

Сильнейшим разочарованием обернулось для бизнесменов участие в проекте «Халық маркасы». Разрекламированный товарный знак оказался пустышкой, а кампания по продвижению отечественных товаров лопнула, словно мыльный пузырь. Её организатор скрывается от казахстанских производителей, которым задолжала миллионы тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Еще каких-то два года назад за право обладания товарным знаком «Халық маркасы» казахстанские предприниматели боролись в конкурсе. Тогда организаторы акции обещали предпринимателям продвижение их товара не только на внутреннем рынке, но и за рубежом. Нужно было всего лишь предоставить продукцию, а после её продажи бизнесмен мог забрать выручку.

Индира Бейсембаева, предприниматель:

- Завозили товар раза четыре по накладным. Единственный раз был расчет. Второй раз я сама приезжала и делала ревизию. Количества товара не хватало, но нам обещали, что оплатят в течение месяца, второго месяца. В конечном итоге деньги мы так и не получили. Долг составляет 646 тысяч тенге.

Торговые павильоны были представлены широким ассортиментом товаров: продукты, детские игрушки, одежда, товары для дома. Сейчас всего этого практически не осталось. Еще несколько месяцев назад прилавки в одном таком магазине были переполнены товарами казахстанского производства. А привозили их со всех уголков страны. Правда, торговали ими недолго. Не получив обещанного, владельцы вещей решили забрать их обратно. Только вот приехав в магазин, полки с вещами уже были наполовину пусты.

Связь бизнесмены держали с Риммой Тажибаевой – президентом Федерации системы контроля качества казахстанских товаров и услуг «Халық маркасы». Вот год назад она призывает предпринимателей к совместной работе. Предлагает торговую площадку на территории ЭКСПО. Плату просит только за почетное звание «Халық маркасы» - 300 тысяч с каждого. И вот теперь предприниматели утверждают, что Тажибаева присвоила десятки миллионов тенге.

Гульшат Байбосынова, предприниматель:

- С июля я начала завозить школьные товары: школьную форму, костюмы. После этого я, например, у себя продаю, сезон хорошо идет, а у нее никак. Я стала чаще приходить к ней, а ее товары лежали. Были, конечно, проданы, но деньги она никогда не возвращала.

По словам недовольных, их по меньшей мере 30 человек. Говорят, Тажибаева от них скрывается. Правда, на телефонные звонки продолжает отвечать.

Пострадавшие уже обратились в полицию, и там начали досудебную проверку. А кто-то уже отправился напрямую в суд. И в их пользу уже даже вынесли решение. Вот только денег никто так и не получил.