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В Кыргызстане мать до смерти избила 3-летнего сына шумовкой за описанные штаны

22 февраля 2018, 01:37

У мальчика были повреждены внутренние органы. Несколько дней он пролежал в коме и скончался, не приходя в сознание.

В Киргизии 24-летняя девушка до смерти забила своего трёхлетнего ребёнка шумовкой за то, что тот описался, сообщает sputnik.kg.

Инцидент произошёл 5 февраля. 24-летняя жительница Оша избила сына шумовкой до тяжелейшего состояния. В больницу мальчик поступил в состоянии комы: у него были повреждены внутренние органы, были многочисленные синяки на теле, кровоизлияние в мозг.

Мама сама отвезла мальчика в медучреждение и заявила медикам, что он просто упал с лестницы. Малыш скончался через неделю, так и не приходя в сознание.

Сейчас на женщину заведено уголовное дело по статье "Хулиганство". Следствие ждёт результатов судмедэкспертизы, чтобы переквалифицировать дело.

Фото: © flickr/Jessica


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