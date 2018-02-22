В Мексике взорвался паром с туристами
22 февраля 2018, 01:43
Пострадали 13 человек.
На борту туристического парома у причала мексиканского города Плайя-дель-Кармен прогремел взрыв, сообщила РИА Новости почетный консул России в штате Кинтана-Роо Армина Вольперт.
Пострадали 13 человек.
"Паром курсирует между островом Косумель и Плайей. Среди раненых – три гражданина США, о пострадавших россиянах пока данных нет", — заявил Вольперт.
Причины взрыва пока не установлены, но, скорее всего, инцидент произошел из-за технического сбоя.
Фото © Flickr / Tobias
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