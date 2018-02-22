Российский керлингист лишится бронзовой медали Игр-2018

22 февраля 2018, 01:57

Сам спортсмен категорически отрицает употребление запрещенного препарата.

Российский керлингист Александр Крушельницкий будет вынужден отдать бронзовую медаль Олимпийских игр. Об этом в среду, 21 февраля, заявила пресс-секретарь Федерации керлинга России Валентина Паринова.

«Медаль, соответственно, отдаем, принятие решения о дисквалификации возлагают по правилам на WCF (Всемирную федерацию керлинга), а дальше федерация вместе с Сашей, со всей командой, комиссия будут дальше разбираться, чтобы очистить доброе имя», — заявила Паринова в эфире телеканала «Россия 1».

Крушельницкий вместе с супругой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль Игр в Пхёнчхане в дабл-миксте. О наличии мельдония во второй допинг-пробе спортсмена стало известно 20 февраля.

В среду, 21 февраля, Крушельницкий отказался от проведения слушаний в Спортивном арбитражном суде по делу о допинге, которое должно было состояться 22 февраля. Сам спортсмен категорически отрицает употребление запрещенного препарата.

Все новости по теме смотрите здесь.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня. Источник: iz.ru


Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код