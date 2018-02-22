Департамент государственных доходов по Алматинской области сообщает, что в соответствии со статьей 93 Налогового кодекса предусмотрены принудительная ликвидация юридических лиц и прекращение деятельности ИП.

Прекращению деятельности в принудительном порядке подлежат юридические лица-резиденты, их структурные подразделения, структурные подразделения юридического лица-нерезидента, юридические лица-нерезиденты, осуществляющие деятельность через постоянное учреждение без открытия структурного подразделения, индивидуальные предприниматели, соответствующие одновременно следующим условиям:

1) до 1 января календарного года, но не менее срока исковой давности, установленного статьей 48 Налогового кодекса:

не представлявшие налоговую отчетность;

не совершавшие экспортно-импортные операции;

не осуществлявшие платежи и (или) переводы денег по банковским счетам, за исключением случаев, если сумма платежа и (или) перевода денег за календарный год не превышает 12-кратный минимальной размер заработной платы, установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года, а также получения пенсионных и (или) социальных выплат; (с 1 января 2018 года МРЗП составляет 28 284 тенге, 12 × 28 284 = 339 408 тенге);

не состоявшие на регистрационном учете в качестве плательщика налога на добавленную стоимость;

2) по состоянию на 1 января календарного года:

не состоящие на регистрационном учете в качестве плательщика налога на добавленную стоимость;

не приостановившие представление налоговой отчетности в порядке, определенном статьями 213 и 214 Налогового кодекса;

не имеющие на праве собственности объекты обложения налогами на имущество, транспортные средства, земельным налогом, единым земельным налогом, за исключением объектов обложения указанными налогами с физических лиц;

не имеющие задолженность по социальным платежам;

не имеющие налоговую задолженность по налогам и платежам в бюджет, таможенным платежам и налогам в размере более 6-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года (с 1 января 2018 года МРП составляет 2 405 тенге, 6 × 2 405 = 14 430 тенге).

Данные положения не распространяются на налогоплательщиков:

1) подлежащих налоговому мониторингу в соответствии с Налоговым кодексом;

2) осуществляющих деятельность в соответствии с контрактом на недропользование.

Налоговые органы ежегодно:

1) не позднее 1 марта формируют первоначальный перечень субъектов, соответствующих условиям пункта 1 статьи 93 Налогового кодекса;

2) не позднее 1 апреля размещают в средствах массовой информации сформированный перечень субъектов, подлежащих принудительной ликвидации, с указанием следующих сведений:

идентификационного номера (при его наличии);

регистрационного номера налогоплательщика;

фамилии, имени, отчества (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) физического лица либо наименования субъекта;

наименования налогового органа по месту нахождения субъекта;

адреса налогового органа для приема заявлений (претензий) кредиторов и (или) иных лиц, чьи права и законные интересы затрагиваются в случае принудительной ликвидации (снятия с учетной регистрации, прекращения деятельности) субъекта;

3) не позднее 1 мая после размещения в средствах массовой информации сформированного перечня субъектов направляют запросы для получения сведений в:

банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, - о платежах и (или) переводах денег, определенных подпунктом 1) части первой пункта 1 статьи 93 Налогового кодекса;

уполномоченные государственные органы - о наличии имущества, транспортных средств, земельных участков;

органы юстиции - о наличии (отсутствии) сведений в Национальном реестре идентификационных номеров.

После публикации, налоговыми органами принимаются заявления (претензии) кредиторов или иных лиц с приложением документов, подтверждающих правомерность предъявляемых претензий, до 1 июня календарного года.

Окончательный перечень субъектов, подлежащих принудительной ликвидации (снятию с учетной регистрации, прекращению деятельности), формируется не позднее 1 июля календарного года, при условии получения сведений, указанных в подпункте 3) пункта 2 статьи 93 Налогового кодекса, и отсутствия заявлений (претензий) кредиторов или иных лиц.

Исковые заявления для принудительной ликвидации (снятия с учетной регистрации, прекращения деятельности) в отношении субъектов, включенных в перечень, указанный в пункте 4 статьи 93 Налогового кодекса, будут направляться налоговыми органами в суд не позднее 1 сентября календарного года.