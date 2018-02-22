Принудительная ликвидация юридических лиц и прекращение деятельности ИП
Департамент государственных доходов по Алматинской области сообщает, что в соответствии со статьей 93 Налогового кодекса предусмотрены принудительная ликвидация юридических лиц и прекращение деятельности ИП.
Прекращению деятельности в принудительном порядке подлежат юридические лица-резиденты, их структурные подразделения, структурные подразделения юридического лица-нерезидента, юридические лица-нерезиденты, осуществляющие деятельность через постоянное учреждение без открытия структурного подразделения, индивидуальные предприниматели, соответствующие одновременно следующим условиям:
1) до 1 января календарного года, но не менее срока исковой давности, установленного статьей 48 Налогового кодекса:
не представлявшие налоговую отчетность;
не совершавшие экспортно-импортные операции;
не осуществлявшие платежи и (или) переводы денег по банковским счетам, за исключением случаев, если сумма платежа и (или) перевода денег за календарный год не превышает 12-кратный минимальной размер заработной платы, установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года, а также получения пенсионных и (или) социальных выплат; (с 1 января 2018 года МРЗП составляет 28 284 тенге, 12 × 28 284 = 339 408 тенге);
не состоявшие на регистрационном учете в качестве плательщика налога на добавленную стоимость;
2) по состоянию на 1 января календарного года:
не состоящие на регистрационном учете в качестве плательщика налога на добавленную стоимость;
не приостановившие представление налоговой отчетности в порядке, определенном статьями 213 и 214 Налогового кодекса;
не имеющие на праве собственности объекты обложения налогами на имущество, транспортные средства, земельным налогом, единым земельным налогом, за исключением объектов обложения указанными налогами с физических лиц;
не имеющие задолженность по социальным платежам;
не имеющие налоговую задолженность по налогам и платежам в бюджет, таможенным платежам и налогам в размере более 6-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года (с 1 января 2018 года МРП составляет 2 405 тенге, 6 × 2 405 = 14 430 тенге).
Данные положения не распространяются на налогоплательщиков:
1) подлежащих налоговому мониторингу в соответствии с Налоговым кодексом;
2) осуществляющих деятельность в соответствии с контрактом на недропользование.
Налоговые органы ежегодно:
1) не позднее 1 марта формируют первоначальный перечень субъектов, соответствующих условиям пункта 1 статьи 93 Налогового кодекса;
2) не позднее 1 апреля размещают в средствах массовой информации сформированный перечень субъектов, подлежащих принудительной ликвидации, с указанием следующих сведений:
идентификационного номера (при его наличии);
регистрационного номера налогоплательщика;
фамилии, имени, отчества (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) физического лица либо наименования субъекта;
наименования налогового органа по месту нахождения субъекта;
адреса налогового органа для приема заявлений (претензий) кредиторов и (или) иных лиц, чьи права и законные интересы затрагиваются в случае принудительной ликвидации (снятия с учетной регистрации, прекращения деятельности) субъекта;
3) не позднее 1 мая после размещения в средствах массовой информации сформированного перечня субъектов направляют запросы для получения сведений в:
банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, - о платежах и (или) переводах денег, определенных подпунктом 1) части первой пункта 1 статьи 93 Налогового кодекса;
уполномоченные государственные органы - о наличии имущества, транспортных средств, земельных участков;
органы юстиции - о наличии (отсутствии) сведений в Национальном реестре идентификационных номеров.
После публикации, налоговыми органами принимаются заявления (претензии) кредиторов или иных лиц с приложением документов, подтверждающих правомерность предъявляемых претензий, до 1 июня календарного года.
Окончательный перечень субъектов, подлежащих принудительной ликвидации (снятию с учетной регистрации, прекращению деятельности), формируется не позднее 1 июля календарного года, при условии получения сведений, указанных в подпункте 3) пункта 2 статьи 93 Налогового кодекса, и отсутствия заявлений (претензий) кредиторов или иных лиц.
Исковые заявления для принудительной ликвидации (снятия с учетной регистрации, прекращения деятельности) в отношении субъектов, включенных в перечень, указанный в пункте 4 статьи 93 Налогового кодекса, будут направляться налоговыми органами в суд не позднее 1 сентября календарного года.
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