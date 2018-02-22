С 1 января 2018 года регистрационный учет по месту нахождения объекта налогообложения не осуществляется

Департамент государственных доходов по Костанайской области сообщает о том, что с 1 января 2018 года исключено осуществление регистрационного учета по месту нахождения объекта налогообложения и (или) объекта, связанного с налогообложением.

В связи с чем, управления государственных доходов не принимают налоговые заявления с целью постановки или снятия с регистрационного учета по месту нахождения объекта налогообложения и (или) объекта, связанного с налогообложением.