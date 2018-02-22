Свыше 70 млн тенге доначислений по налогам признаны незаконными

Судом первой и апелляционной инстанции были отменены более половины из начисленных ТОО «Лайт» налогов, сообщает пресс-служба НПП РК «Атамекен».

Предприятию сотрудниками Департамента государственных доходов ВКО произведены доначисления налогов на общую сумму 123 858 225 тенге, из них по НДС - 53 847 316 тенге, по КПН - 70 010 909 тенге.

Руководство компании не согласилось с произведенными расчетами. И обратилось за защитой своих прав и законных интересов в Палату Предпринимателей ВКО.

«В ходе рассмотрения обращения было установлено, что основанием доначисления послужило исключение из зачета сумм НДС и исключение из вычетов суммы расходов по взаиморасчетам с другим предприятием. При этом первичные и бухгалтерские документы предпринимателя должностными лицами ДГД ВКО не проверены и соответствующая правовая оценка органами дана не была», - отметили в ПП ВКО.

Палатой Предпринимателей ВКО в целях защиты нарушенных прав совместно с субъектом бизнеса было подготовлено исковое заявление о признании незаконным и отмене уведомления Департамента государственных доходов по ВКО.

Судом исковые требования удовлетворены частично. Были признаны незаконными и отменены доначисления КПН в размере 41 622 679 тенге, пеня - 6 388 231 тенге, НДС в размере 19 639 524 тенге, пеня - 4 456 792 тенге. На общую сумму 72 107 226 тенге.

Отмечается, что в остальной части суд отказал, так как предпринимателем до обращения в суд половина этой суммы самостоятельно оплачена.

В апелляционной коллегии ВК областного суда решение первой инстанции было оставлено без изменения.