Свыше 18 тысяч казахстанцев трудоустроились через электронную биржу труда

21 февраля на площадке медиа-центра Министерства труда и социальной защиты населения РК состоялась пресс-конференция на тему: «Первые результаты работы портала www.enbek.kz», сообщает пресс-служба МТСЗН РК. В мероприятии приняли участие вице-министр труда и социальной защиты населения РК Альтаев Н. Б. и президент АО «ЦРТР» Аргандыков Д. Р.

Электронная биржа труда www.enbek.kz работает с января 2018 года. Сайт объединяет соискателей и работодателей, а также государственные органы занятости, частные агентства занятости и Интернет-площадки по трудоустройству.

К порталу подключены 34 частных агентств занятости, 5 СМИ и 4 сайта по поиску работы: hipo.kz, market.kz, rabota.nur.kz, zarplata.kz. За месяц на www.enbek.kz поступило свыше 50 тысяч резюме и более 30 тысяч вакансий.

Как показывает статистика, чаще всего работодатели ищут следующих специалистов:

- подсобный рабочий - 1695;

- воспитатель - 406;

- водитель автомобиля - 405;

- уборщик производственных и служебных помещений - 378;

- медсестра/медбрат - 335;

- помощник воспитателя - 286.

При этом свое резюме размещают чаще соискатели следующих специализаций:

- подсобный рабочий - 8 406;

- социальный работник - 2 542;

- юрист - 1 022;

- водитель автомобиля - 840;

- уборщик территории - 805.

«Электронная биржа труда позволяет исключить лишние административные барьеры и объединить все сведения о вакансиях и соискателях на одной площадке. Более того, портал помогает трансформировать центры занятости населения в HR-службы и даёт возможность кадровым агентствам использовать базу данных портала для осуществления своей коммерческой деятельности. По статистике, в Казахстане более 2 млн человек постоянно находятся в движении: меняют работу, уходят с рынка труда, впервые устраиваются на работу. Из них 1,7 млн человек трудоустраиваются самостоятельно, и зачастую это происходит не всегда эффективно», - отметил вице-министр Нуржан Альтаев.

Как сообщалось ранее, перед полным запуском электронная биржа труда с октября 2017 года работала в пилотном режиме в центрах занятости населения гг. Астаны, Алматы, Павлодара и Шымкента.

«Электронная биржа труда призвана помочь в трудоустройстве любому соискателю независимо от его социального статуса. Высокооплачиваемая работа предлагается для специалистов, руководителей и для рабочих специальностей. Сегодня на портале около 400 вакансий с оплатой труда от 200 000 тенге и выше по таким специальностям, как: водитель большегрузного автомобиля, инженер по планированию строительных работ, коммерческий директор, электросварщик и экономист» - сказал президент АО «ЦРТР» Аргандыков Даулет.

Стоит отметить, что в основном на www.enbek.kz пользователи заходят с мобильных устройств. В январе их численность составила более 72 000 посетителей. Тогда как с персонального компьютера на портал заходят около 47 тысяч человек.