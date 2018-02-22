В Парламенте РК обсудили поправки в законодательство по вопросам занятости и миграции населения

21 февраля на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК Министр труда и социальной защиты населения Мадина Абылкасымова представила проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам занятости и миграции населения», сообщает пресс-служба МТСЗН РК.

Как рассказала Министр труда, в законопроекте предусматривается реформирование центров занятости населения. Также планируется создание единой онлайн-платформы по всем вакантным рабочим местам и всем населенным пунктам.

Кроме того, на площадке биржи труда будет организовано взаимодействие работодателей и безработных с центрами занятости населения и частными агентствами занятости.

Напомним, электронная биржа труда с октября 2017 года была запущена в центрах занятости городов Алматы, Астана, Павлодар и Шымкент. С января текущего года она заработала по всей республике. На сегодняшний день электронная биржа труда содержит около 30 тысяч вакансий и порядка 50 тысяч резюме. Посредством данного интернет-ресурса трудоустроились более 18 тыс. человек, зарегистрировались 14,2 тыс. работодателей, в качестве партнеров подключились 34 частных агентств занятости.

Одним из новшеств, по словам Мадины Абылкасымовой, станет аутсорсинг услуг в сфере занятости населения. Это означает, что в процесс трудоустройства безработных будут вовлечены частные агентства занятости.

Предполагается, что они будут предоставлять услуги по профориентации и трудоустройству безработных.

В целом, законопроект, представленный Министром труда на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, предусматривает внесение изменений и дополнений в 3 Кодекса и 5 Законов.