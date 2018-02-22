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Пропавшие подростки нашлись в Актобе

22 февраля 2018, 06:00

Детей отвели в отделении полиции, с ними провели беседу.

В Актобе нашлись два школьника, о пропаже которых сообщалось в среду, передает МИА «Казинформ».

Ранее полиция сообщила, что 20 февраля в Актобе пропали два подростка 14 и 16 лет. Утром в районе «Москва» пропал 14-летний Загир Юсупов. Он вышел провожать сестренку и не вернулся. В тот же день пропал еще один подросток ,16-летний Александр Степанов. Однако, как уточнили в областном ДВД, эти случаи никак не связаны друг с другом.

О том, что подростки найдены живыми и здоровыми сообщила в среду вечером Екатерина Голотина, организовавшая работу волонтеров по поиску пропавших детей.

«Друзья, выражаю благодарность за помощь. Кто-то оказывал информационную поддержку, кто-то непосредственно участвовал в поисках. Оба ребенка здоровы. Очень рады, что после длившихся целый день поисков, они нашлись невредимыми. Неважно где они были, для нас главным было их благополучие. Сейчас дети находятся в отделении полиции, с ними проводится беседа», — сказала волонтер.

Фото: inform.kz


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