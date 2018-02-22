Асет Исекешев рассказал о проекте по цифровизации ЖКХ

Градоначальник напомнил, что в рамках проекта «Астана - умный город» акиматом предложена цифровизация ряда систем.

Аким Астаны подробно изъяснил о том, какие аспекты будут приниматься во внимание при утверждении проекта по цифровизации ЖКХ, сообщает Zakon.kz.

Об этом Асет Исекешев написал в Facebook.

«Хотелось бы поблагодарить вас за большой интерес к озвученным идеям и проектам, и, с учетом комментариев в соцсетях и на сайтах, сделать уточнение.(...) На данном этапе нашей главной идеей является переход к совместному обсуждению проектов, поиск через рассмотрение различных мнений сбалансированных решений, которые при помощи цифровых технологий позволят обеспечить справедливость и прозрачность в вопросах мониторинга и оплаты различных коммунальных услуг. Только после проведения детального обсуждения и проработки всех возможных механизмов реализации проекта будут рассмотрены варианты финансирования, при этом метод государственно-частного партнерства будет рассматриваться как наиболее приоритетный для взаимовыгодного сотрудничества», - написал аким.

Градоначальник напомнил, что в рамках проекта «Астана - умный город» акиматом предложено помимо цифровизации систем здравоохранения, образования, транспорта и других начать реализацию проекта «Цифровизация ЖКХ», главной целью которого «является поиск и изменение управленческих, организационных, нормативных и финансовых моделей для решения этой важной задачи».

«Разработка принципиально новых стандартов и индикаторов эффективности и безопасности строительства и жилищно-коммунальных отношений рассматривается как новый механизм, направленный на превентивное решение проблем. Это большая совместная работа и нам очень важно, чтобы каждого жителя столицы удовлетворяло качество услуг, были понятны и справедливы механизмы и суммы оплаты. Вот главная задача той работы, которую мы хотим сделать вместе с вами. Поэтому будет проведен ряд хакатонов, публичных слушаний и обсуждений различных моделей», - подчеркнул аким.

Накануне Асет Исекешев сообщил, что в Астане планируется провести общественные слушания по вопросу внедрения технологий «умного» дома и системы мониторинга работы лифтов.

Фото: соцсети