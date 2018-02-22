В Караганде посетитель аптеки устроил «стриптиз»

Мужчина пришел в аптеку, чтобы купить для себя перекись водорода и бинт.

Раздевшись догола в одной из городских аптек, карагандинец хотел заставить фармацевта оказать ему медицинскую помощь, передает Zakon.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

Как выяснилось, мужчина пришел в аптеку, чтобы купить для себя перекись водорода и бинт. После этого он попросил фармацевта оказать ему помощь в обработке его раны после укуса собаки. В предоставлении таких услуг продавец ему отказала. Тогда он спустил с себя брюки и трусы и, демонстрируя свой половой орган, потребовал фармацевта взглянуть на него. Неоднократные просьбы одеться и покинуть помещение аптеки подсудимый всячески игнорировал. После нажатия фармацевтом «тревожной кнопки» экстравагантный покупатель скрылся с места совершения преступления.

В суде свою вину в предъявленном ему обвинении по «Хулиганство» признал в полном объеме. В содеянном чистосердечно раскаялся, осознал свою вину.

Суд постановил уголовное дело по обвинению карагандинца в совершении уголовного правонарушения прекратить в связи с примирением подсудимого с потерпевшей и заглаживанием причиненного вреда, а также освободить его от уголовной ответственности.

Фото: Dixinews.kz