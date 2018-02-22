В Талгаре неподвижный инвалид учит детей шахматам

Парень, прикованный к постели, учит детей шахматам. Алексей Вершинин за 8 лет обучил интеллектуальной игре сотни школьников и взрослых. Несмотря на тяжелый недуг, молодой человек мечтает создать семью, обучиться ораторскому искусству и изучить психологию. Правда, сейчас головной болью стала бытовая проблема, которую решить самостоятельно ему не удалось, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Алматы".

10 лет назад парень узнал о своем редком генетическом заболевании. Постепенно у него отказали руки и ноги. Несмотря на физические ограничения, он ведет активную жизнь. Вот, с 2006 года создал шахматную школу.

«Мне 31 год, и я всегда хотел жить, то есть я даю совет, у меня не было ни одного дня, чтобы я не хотел жить, не было ни одной минуты. То есть первое желание - жить. Ну, естественно, жить это мало, нужно же что-то делать. Я стал понимать с детства, что бывают взлеты, бывают падения. Ну, я как-то фильтровать начал. Когда взлет - это навсегда, падения — временно», -сказал Алексей Вершинин.

Сейчас самому маленькому ученику Алексея всего 4 года, самому взрослому - 42. Лежащий учитель никого не пугает, напротив, все проходит в семейной, доверительной обстановке. К тому же, чтобы лучше находить общий язык с детьми Алексей изучает психологию.

«Мне очень нравится заниматься шахматами, я хожу примерно, где-то год, ну, полгода, и я помогаю Алексею. Мне нравится заниматься шахматами. Потому что он не крича это делает, не заставляя, а если нужно - может объяснить», - поделилась Аня Бойстриченко.

Шахматную школу построили на месте бывшей "углярки". Мама, посвятившая жизнь мотивации сына, сама обустроила весь уют. Но обогреть своим теплом стены помещения Наталья Леонидовна, увы, не в силах.

«Обогреваем уже две зимы электрическими печами ветерком и турецкими батареями, нам проблема в том, что очень много приходится платить денег за электричество. Оно сейчас недешевое. 30-35 тысяч, в зависимости, конечно, сколько намотает счетчик. Естественно, если мы сейчас введем газ, эта проблема снимется. Нам нужна газовая печь», - сказала мама Алексея Вершинина Наталья Вершинина.

Алексей считает своим кумиром Ника Вуйчича. Планирует жениться и попробовать себя в ораторском искусстве. Сейчас же у семьи бытовая проблема - нужна газовая печь. По подсчетам Вершининых она стоит около 200 тысяч тенге. Пока Алексею с мамой это не по карману.

Фото: РИА Новости