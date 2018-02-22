Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Саакашвили пригрозил «совсем скоро» вернуться на Украину

22 февраля 2018, 08:10

Политика депортировали с территории Украины в Польшу 12 февраля.

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал решение Киева запретить ему въезжать в страну на протяжении трех лет. В своем Facebook опальный политик заявил о намерении скоро вернуться на Украину, пишет Лента.ру.

«Давайте называть вещи своими именами: меня выслал из страны обезумевший от страха барыга, что его и его банду отгонят от корыта, — написал Саакашвили, подразумевая президента страны Петра Порошенко. — Со мной или без меня, этой власти уже пришел конец, а я вернусь домой на Украину уже совсем скоро, намного, намного раньше, чем через три года».

Политика депортировали с территории Украины в Польшу 12 февраля. Его задержали в одном из ресторанов Киева с применением грубой силы, доставили в аэропорт Борисполь на вертолете, затем пересадили в самолет до Варшавы. Бывший губернатор отправился в Голландию, где живет его семья. Там 14 февраля ему выдалиудостоверение.

13 февраля Саакашвили провел в польской столице пресс-конференцию, в ходе которой назвал Порошенко «типичным продуктом советской системы». «Это молдавский барыга, который захватил власть в Украине», — заявил он.

10 сентября 2017 года лишенный украинского гражданства Саакашвили пересек украинскую границу в кольце сторонников, прорвавших кордон украинских силовиков.

Фото: стрингер / РИА Новости


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...