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На показе Gucci модели вышли на подиум со своими головами в руках

22 февраля 2018, 08:21

Помимо голов, вместо клатчей также демонстрировались детеныши драконов и змеи.

На представленном в Милане показе Gucci модели выходили на подиум, неся в качестве аксессуара свои головы, пишет Лента.ру.

Помимо голов, вместо клатчей также демонстрировались детеныши драконов и змеи.

Креативный директор Gucci, модельер Алессандро Микеле представил подиумное пространство в виде операционной палаты с хирургическим столом посередине. «Наша работа — это хирургическая работа: резка, сборка и экспериментирование на операционном столе», — заявил он.

20 февраля на проходящей в Лондоне Неделе моды прошел показ коллекции студентов колледжа дизайна Central Saint Martins. На дефиле в London's BFC Show Space молодые дизайнеры показали довольно странные изделия: например, платья и шляпы из папье-маше и пластика в форме детской соски и презерватива, юбку из надувного матраса, полупрозрачные чехлы из цветной ткани, закрывающие обнаженных моделей с головой, платья из сетки и платья с бахромой, украшенные тарелками.

Фото: Tony Gentile / REUTERS


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