Названа дата выхода "Мира Юрского периода – 3"

Дата премьеры картины была объявлена за четыре месяца до выхода на экраны "Мира Юрского периода — 2".

Кинокартина "Мир Юрского периода — 3", третья часть продолжения киносерии "Парк Юрского периода", выйдет на экраны в июне 2021 года. Об этом сообщила американская киностудия Universal Pictures в своём "твиттере", пишет Лайф.

Дата премьеры картины была объявлена за четыре месяца до выхода на экраны "Мира Юрского периода — 2", исполнительным продюсером которой стал американский режиссёр Стивен Спилберг, а режиссёром — Хуан Антонио Байона.

Jurassic World 3 will be released June 11, 2021. pic.twitter.com/9RLUWl13tZ — Jurassic World (@JurassicWorld) 21 февраля 2018 г.

Фото: intermedia.ge